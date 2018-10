EU-hæder

Sønderborg Kommune vandt onsdag EU's pris "Covenant Cities in the Spotlight"Prisen tildeles for ProjectZero-visionen om, at Sønderborg-området skal blive CO2-neutral i 2029.



Sønderborg Kommune vandt prisen som den bedste rollemodel blandt de mellemstore byer i Europa. Der var også en pris til Barcelona (under kategorien for europæiske storbyer) og Monsano i Italien (under kategorien med mindre byer).