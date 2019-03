Sønderborg vil puste liv i sønderjysk filmfond

Sønderjylland: I februar og marts 2018 kom filmselskabet Fridthjof Film til Sønderborg, Als og Tønder for at optage første verdenskrigs-filmen 'I Krig & Kærlighed'. Tidligere er film og serier som '9. april', '1864' og 'Kunsten at græde i kor' blevet optaget i Sønderjylland.

Det får Sønderborg Kommune til at puste liv i planerne som en sønderjysk filmfond, som ellers blev slukket for år tilbage, da Aabenraa, Sønderborg og Tønder sagde nej til Haderslevs initiativ til en filmfond.

- Vi prøver på ny at få filmfonden til at få ben at gå på med en forundersøgelse. De sidste mange år er der blevet optaget flere film i Sønderjylland, og det giver helt klart eksponeringsværdi. Der er en fokus i medielandskabet på Sønderjylland, og det skal vi udnytte. Filmproduktionerne har en positiv effekt på Sønderjylland. De skaber værdi og eksponering, siger Stephan Kleinschmidt (Sl.P.), der er formand for Sønderborgs udvalg for kultur, idræt, handel og turisme.

Formålet med en filmfond skal være en strategisk tilgang til tiltrækning af filmproduktion til området, som blandt andet vil skabe omsætning for håndværkere, overnatningssteder og spisesteder.