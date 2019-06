Sønderborg vil have snor i unge studerende

Sønderborg sætter endnu en motor i gang i arbejdet med at tiltrække borgere til området. Nu skal relationerne til studerende uden for kommunen plejes bedre.

Sønderborg: En ting er, at for mange unge tager en uddannelse uden for Sønderborg, når nu man ikke kan lære alt, hvad man måtte ønske sig inden for kommunens grænser. Men flere af de fraflyttede skulle gerne vende tilbage igen for at bidrage til deres fødeegn og by.

- De handler om, at vi gerne vil skabe bedre relationer til dem. Jo mere kontakt vi har med de unge, jo nemmere har vi ved måske at få dem tilbage til området igen en dag, forklarer formanden for erhvervsudvalget, Gerhard Bertelsen (Slesvigsk Parti).

Kommunens Erhvervs- og Tilflytterservice deltager i den sammenhæng i forvejen årligt i flere arrangementer som eksempelvis karrieremesser i andre byer, men også under kommunens egen Kulturnatten og under Vesterbro Ringridning, hvor mange unge sønderjyder i København samles.

- Men vi vil gerne være endnu mere synlige og målrettede i det arbejde, supplerer udvalgsformanden.