Sønderborg vil have ny uddannelse til byen

Sønderborg: Byrådet var onsdag aften enigt om at bakke borgmester Erik Lauritzen (S) op om at bringe den nye uddannelse, FGU, til Sønderborg.

I Det Sønderjyske Koordinationsudvalg, som består af de fire sønderjyske kommuner, besluttede man i marts, at man gerne sammen vil oprette en FGU i Sønderjylland med stærk decentral struktur. Det skulle herefter drøftes i de fire sønderjyske byråd i april og maj, men det skulle endnu ikke drøftes, hvor uddannelsen skulle placeres. Det ventede man med.

- Jeg er lidt ked af, at placeringen allerede skal drøftes i dag. Men en enkelt kommune har vendt det på hovedet og sagt, at den skulle ligge i Haderslev. Jeg har derfor brug for i dag, at vi er enige og bakker op om, at den skal ligge i Sønderborg, sagde Erik Lauritzen.

Det er kun få dage siden, Haderslev Byråd besluttede, at den nye uddannelse skulle placeres i Haderslev. Det skabte stor overraskelse i Sønderborg, hvor man hurtigt fik sat punktet på dagsordenen.

FGU (Forberedende Grunduddannelse) er en ny slags uddannelse, og den er et skridt mod regeringens mål om, at alle 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse. Det forventes, at der på landsplan vil være 14.000 elever på FGU, mens der i gennemsnit vil være 470 på de enkelte FGU'er.