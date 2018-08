Sønderborg varmer op til kæmpe Esport-event

Sønderborg: #CBE2018 hedder det stort anlagte Esport-event, der fra den 31. august afvikles to steder i Sønderborg frem til den 9. september. Således danner Skansen ramme om hovedarenaen for den professionelle turnering, mens Dybbølhallen lægger rum til bredden og de lokale deltageres mulighed for at kvalificere sig og være en del af den professionelle turnering. Herudover inddrages Syddansk Universitet i Sønderborg til semifinale og finale for Esport-spillet League of Legends.

- I de senere år er Esport er blevet den helt store attraktion blandt unge mennesker. Dem vil vi selvfølgelig gerne invitere til Sønderborg. Den store Esport-event #CBE2018 vækker national og international opsigt, og er med til give Sønderborg et godt image. De mange besøgende giver mere liv i Sønderborg og god omsætning i butikkerne, siger formand for udvalget for kultur, idræt, handel og turisme, Stephan Kleinschmidt (Sl.P.)