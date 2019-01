Sønderborg undersøger mulighed for at trække opsigelse tilbage

Derfor spørger Sønderborg Kommune nu Ankestyrelsen, om det vil være inden for kommunalfuldmagten at lade Danske Diakonhjem fortsætte, lige som man også beder om en vurdering af, hvorvidt politikerne har taget deres beslutning på et utilstrækkeligt og fejlbehæftet grundlag, som Lundgrens påstår.

Danske Diakonhjem står bag driften af Dalsmark Plejecenter i Rinkenæs. Det har institutionen gjort i årevis, men lige før jul opsagde Sønderborg Kommune samarbejdet fra 1. januar 2020. Ifølge borgmester Erik Lauritzen fordi det er ulovligt at lade Danske Diakonhjem fortsætte uden, at opgaven bliver sendt i udbud.

- Det betyder, at når vi får et svar, tager vi en drøftelse alle partier imellem. Og er det muligt, kan jeg sagtens forestille mig, at det er det, vi gør, svarer Erik Lauritzen.

Betyder det, at I er villige til at trække opsigelsen tilbage, hvis det viser sig, at det ikke var nødvendigt at sige samarbejdet op?

- Vi vil jo ikke partout af med Danske Diakonhjem bare for at komme af med dem, forklarer borgmester Erik Lauritzen.

Droppet krav om udbud

Horten vurderer, at det er muligt for Sønderborg Kommune at trække opsigelsen tilbage. Advokatfirmaet fastholder dog, at driften i så fald skal i udbud, med mindre en aftale indgås efter den såkaldt "in-house-model", som kræver, at Danske Diakonhjem ændrer sine vedtægter for at give Sønderborg Kommune større indflydelse.

Venstre og Dansk Folkeparti har tidligere talt for, at driften skulle i udbud frem for, at Sønderborg Kommune overtager den. Men det krav er begge partier klar til at droppe, såfremt det skulle vise sig lovligt at lade Danske Diakonhjem fortsætte.

- Ja, det er vi. Danske Diakonhjem har jo løst opgaven godt gennem mange år, siger Venstres gruppeformand, Tage Petersen.

- Vores førsteprioritet er helt klart, at de skal have lov at køre videre. Kun, hvis det viser sig ikke at være muligt, mener vi, at opgaven skal i udbud, forklarer Dorthe Mehlberg, (DF).

Af hensyn til beboere og ansatte håber både Tage Petersen og Erik Lauritzen på et hurtigt svar fra Ankestyrelsen.

- Og hvis der ikke er en afklaring i løbet af nogle måneder, mener vi, at vi bør forlænge den nuværende aftale for at få arbejdsro, siger Tage Petersen.

- Lad os nu se. Min håb er, at der går et par måneder, og at vi får en klar afgørelse, så vi ved præcis, hvad vi skal rette os efter, lyder det fra Erik Lauritzen.

Danske Diakonhjem er åben over for en forlængelse af opsigelsesvarslet:

- Alt i den retning er positivt. Lad os undgå, at beboerne bliver taget som gidsler, mens vi venter på svar, siger Emil Tang, direktør i Danske Diakonhjem.