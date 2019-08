Sønderborg udvider turistinformationen med ti steder

Udvalget for kultur, idræt, handel og turisme har sat 520.000 kroner af til aktørdrevet turistservice, hvor ti turistaktører i hele kommunen skal stå for turistinformation.

- Det har tidligere været et betændt politisk tema, og nu udvider vi antallet af fysiske turistinformationer. Det er den rigtige vej at gå med fysiske turistinformationer. Det er mere turistvenligt med mere information, der hvor turisterne er og færdes, siger Stephan Kleinschmidt (Sl.P.), der er kulturudvalgsformand.

Nu har udvalget for kultur, idræt, handel og turisme valgt at udvide servicen overfor turister. Næste år skal der åbne turistinformationer hos turistaktører over hele kommunen.

Sønderborg: Det gav stor debat i byrådet for tre år siden, da turistinformationen i Gråsten lukkede. Byrådet valgte derefter at sætte penge af til bemandede turistinformationer i Nordborg og Gråsten. De ligger i Nordborg Guld og Sølv og Det Gamle Rådhus i Gråsten. Derudover er der et turistbureau i Perlegade samt gående turistguider i gaderne.

Over hele kommunen

Sønderborg Kommune går nu i gang med at udpege de ti steder, hvor der skal være turistinformationer.

- De ti steder skal være fordelt ud over hele kommunen, så vi geografisk får en spredning. De skal placeres der, hvor vi har et godt flow af turister, så vi rammer flest muligt, siger Niels Bøgeskov Frederiksen, der er chef for afdelingen Turisme og Landdistrikter i Sønderborg Kommune.

I slutningen af september er de ti steder udpeget, så de kan være klar til 2020.

- Hele løsningen skal være på plads i første kvartal. Det er en udvidelse af turistinformationsløsningen, når vi udvider antallet af turistinformationer, siger Niels Bøgeskov Frederiksen.

Det er allerede besluttet, at det ene sted skal være i shoppingcentret Borgen. Turistinformationerne skal udstyres med en digital touchskærm med turistinformation, brochurer samt facadeskilte og banner, der gør opmærksom på, at der er turistinformation. Desuden forpligter turistaktørerne sig til at sende medarbejdere på kursus hos Destination Sønderjylland. Borgen får en større løsning, som kommer til at ligne selvbetjeningsløsningen hos Visit Sønderborg i Perlegade. Ordningen skal køre til og med 2021, hvorefter den skal evalueres.