Sønderborg skal være med til at udvikle ambitiøse klimaplaner

En snes danske kommuner får nu mulighed for at kigge verdens største byer i klimakortene. Sammen skal de udvikle ambitiøse klimaplaner og bringe de bedste danske løsninger ud i verden.

Sønderborg: Sønderborg er en af 20 danske kommuner, som skal udvikle ambitiøse klimaplaner med inspiration fra verdens største byer. Kommunerne er valgt til Realdanias DK2020-klimaprojekt, som har til formål at bringe Danmark i front med implementeringen af Parisaftalens mål fra 2015.

Sønderborg er valgt blandt 31 ansøgere og får mulighed for at kigge verdens største byer i klimakortene, og det glæder borgmester Erik Lauritzen (S):

- Klimaforandringerne er en realitet, og det er vigtigt for Sønderborg at lære af de erfaringer som verdens største byer har fået i kampen mod klimaforandringerne og samtidig etablere stærke netværk og relationer til gavn for Sønderborgs virksomheder, som globalt er førende indenfor energieffektivisering, siger Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.

De 20 kommuner går nu i gang med at udvikle klimaplaner og -indsatser, der lever op til Parisaftalens ambitiøse målsætning om at holde den globale temperaturstigning på under 2°C, og helst så tæt på 1,5°C som muligt.

- Der er stærkt brug for samarbejde på tværs af både Danmark og verdens byer, hvis vi skal løse de enorme klimaudfordringer, vi står overfor. Med DK2020 får danske kommuner mulighed for at lade sig inspirere af de bedste klimaløsninger i verden, og de bedste danske løsninger kan komme ud til resten af verden, siger Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania.

De 20 kommuner mødes første gang til intro-workshop 23. maj.