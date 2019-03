Sønderborg skal spare 25 mio. kroner ekstra

Vi skal til at vænne os til, at der ikke bliver råd til det samme som tidligere, siger borgmester Erik Lauritzen(S). Kommunekassen bugner ikke i fremtiden og inden sommer, skal der findes effektiviseringer for 60 mio. kroner frem mod 2023. Tidligere var der tale om 35 mio. kroner.

Sønderborg: For ikke mere end godt et par år siden bugnede kommunekassen, og selv om kassebeholdningens størrelse altid er et øjebliksbillede, så går det nu den mere kedelige vej.

- Det er ikke altid, man er glad for at få ret, men nu begynder dét at ske, som jeg har snakket om de seneste par ord. Pengene bliver færre, og vi skal til at se os om efter effektiviseringer. Det gælder både anlæg og drift - for eksempel ved at gøre ting anderledes, siger borgmester Erik Lauritzen(S) efter at økonomiudvalget netop har haft en handleplan for budgetlægningen frem mod 2023 på dagsordenen.

Her står blandt andet, at forvaltningen anbefaler tiltag, der kan stabilisere kommunens langsigtede likviditet - eller i en mere ligefrem vending: Spænd livremmen ind, hvis pengene skal række.

Konkret er der tale om at finde 15 mio. kroner hvert år fra 2020 til og med 2023.

- Vi er stadig i gang med et analysearbejde inden for 16 områder, som vi forventer at have klar inden sommerferien, siger kommunaldirektør Tim Hansen om processen.