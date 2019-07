Sønderborg skaffer job til medfølgende partnere

Sønderborg: Fra 2019 er indsatsen med at få medfølgende partnere til tilflyttere i job overgået fra URS-samarbejdet i Aabenraa til lokale hænder i Sønderborg.

- Vi var glade for samarbejdet med URS, men ville gerne holde fokus på en mere lokal og målrettet indsats for de medfølgende partnere, som kommer til Sønderborg-området. Nu kan vi se, at vores styrkede indsats med at få dem i job, virker, siger Gerhard Bertelsen (SP), formand for erhvervsudvalget.

47 medfølgende partnere har siden årsskiftet været tilknyttet PartnerJob-konsulenten i Tilflytterservice Sønderborg. Efter 6 måneder er hver tredje kommet i enten job eller praktik, ligesom der arbejdes intensivt med vejledning af de resterende både i forhold til forståelse af dansk arbejdsmarkedskultur og sproglige kompetencer.

- At 34 procent enten er i job eller praktik er flot, især når man tænker på, at de fleste ikke er dansktalende. Heldigvis har vi både nogle store og internationale virksomheder samt mindre erhverv i vores område, som gerne tager imod den kvalificerede arbejdskraft, siger næstformand Heidi Frederikke Jørgensen (V).