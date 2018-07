Sønderborg siger ja til udvekslingsstuderende

Mens der mangler flere og flere værtsfamilier for udvekslingsstuderende på landsplan, er det lioge modsat i Sønderborg. Her er det slet ikke et problem at finde familier, lyder det fra udvekslingsorganisationen YFU.

Sønderborg: Der er færre og færre danske familier, som melder sig som værter for udvekslingsstuderende, og manglen på dem kan mærkes på landsplan, hvor udvekslingsstuderende fra flere organisationer mangler hjem få uger, inden de skal starte i skole. Men i Sønderborg er realiteten en anden. YFU, der står for at sende og modtage udvekslingsstuderende, har fundet værtsfamilier i Sønderborg-området til syv udvekslingsstuderende bare i år. Anne Schou Christiansen, der er seniorkontaktperson i Sønderborg-området, har de seneste år haft stor succes med at de åbne døre. - Det går flyvende hernede. Jeg har taget tyren ved hornene, kan man sige, og været meget synlig i lokalområdet. Facebook har været et godt redskab til at rekruttere familier, og jeg har også haft en annonce i Ugeavisen i år, hvilket i hvert fald skaffede to familier. Jeg tror også, at det har hjulpet, at jeg har været meget personlig og skrevet mit eget nummer på opslag, siger Anne Schou Christiansen, der også selv har rejst som udvekslingsstudent som ung. Som noget nyt har YFU åbnet op for, at man kan være værtsfamilie i enten fem eller ti måneder. Det oplevede de stor succes med for et par år siden, hvor to familier "delte" en udvekslingsstuderende. Det kan være muligheden for dem, der gerne vil prøve, men ikke vil binde sig til ti måneder.

Det går flyvende hernede. Jeg har taget tyren ved hornene, kan man sige, og været meget synlig i lokalområdet. Facebook har været et godt redskab til at rekruttere familier, og jeg har også haft en annonce i Ugeavisen i år, hvilket i hvert fald skaffede to familier. Jeg tror også, at det har hjulpet, at jeg har været meget personlig og skrevet mit eget nummer på opslag. Anne Schou Christiansen, seniorkontaktperson hos YFU.