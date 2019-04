Sønderborg sender trafikalt opråb til Christiansborg

Sønderborg: - Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan lave sådan en aftale uden at nævne vores område. Der er jo ikke en gang tænkt en tosporet togstrækning ind ned gennem Sønderjylland, lød det fra borgmester Erik Lauritzen(S), da byrådet onsdag aften talte om et udspil om en fremtidig infrastruktur for hele Danmark præsenteret af regeringen og DF midt i marts.

Borgmesteren fik opbakning fra Venstres Peter Hansen:

- Jeg er også skuffet over planen. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen om, hvad vi vil her og gør politikerne opmærksomme på det. Vi kan jo se, hvad motorvejen har betydet. Det er den største infrastrukturelle indsprøjtning nogensinde Sønderborg har fået.