Sønderborg sender alle dagplejere på skolebænken

Uddannelsen

Pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse, der varer 42 uger på fuld tid med eksamener og hjemmearbejde. De studerende får indblik i pædagogiske teorier og arbejder med at sætte teorierne i spil i forhold til den pædagogiske praksis og hverdagens læringsmiljøer.Ved uddannelsens begyndelse kan den studerende vælge at tilrettelægge sin uddannelse med talentspor. Det betyder at en række af fagene gennemføres på ekspertniveau.



Uddannelsen til pædagogisk assistent forgår normalt på UC Syd i Aabenraa, men der oprettes særlige hold i Sønderborg for kommunens personale. Dagplejerne og pædagogmedhjælperne får fuld løn under hele forløbet.