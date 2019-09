Sønderborg satser på flere store konferencer

De senere år har flere organisationer og foreninger valgt at holde konferencer i Sønderborg. Udvalget for kultur, idræt, handel og turisme vil styrke indsatsen og indstiller til byrådet, at der i årene 2019-2021 bruges 3,5 million kroner på Sønderborg Konference Service.

Sønderborg: Næste år kommer mellem 450 og 550 fagfolk og politikere til Det Bibliotekspolitiske Topmøde, som er placeret i Sønderborg. Tidligere har Sønderborg blandt andet været vært for organisationen Ladies Circles verdenskonference med 850 deltagere, DGI's danse- og musiklandsstævne og Y's Men Danmarks landskonference med mellem 1000 og 1600 deltagere samt det internationale brandværnstræf Sternfahrt med 3000 deltagere. Nu indstiller udvalget for kultur, idræt, handel og turisme til byrådet, at der bruges 3,5 million i årene 2019 til 2021 på Sønderborg Konference Service. - Det her er en ny satsning og opgradering af vores turismearbejde i Sønderborg. Vi vil styrke erhvervsturismen så flere gæster og erhvervsfolk finder vejen til Sønderborg for at blive klogere på deres område eller branche. Det politiske mandat var ikke så stærkt før, men nu vil vi udvide antallet af erhvervsturister, det øger antallet af arbejdsplader og skaber liv i gader og stræder, siger Stephan Kleinschmidt (Sl.P.), der er formand for kulturudvalget. Sønderborg Konference Service skal markedsføre Sønderborg Kommune som konferencedestination og sælge ydelser i form af planlægning og afvikling af konferencer. - Den nye enhed skal markedsføre området i sin helhed og ikke et enkelt hotel eller restaurant. Den skal give gode eksempler til arrangørerne, så vi kan tiltrække årsmøder til steder som Multikulturhuset, Alsion og private aktører. Det er vores interesse, at de har en god oplevelse, lærer området at kende og kommer hertil en anden gang som private turister, siger Stephan Kleinschmidt.

200 historikere mødes Sønderborg Konference Service blev etableret i 2018 som en midlertidig enhed, og i 2019 samt 2020 er der planlagt konferencer med mellem 150 og 650 deltagere. En af de planlagte konferencer i 2020 er Dansk Historikermøde, hvor 200 historikere fra universiteter, museer og arkiver mødes over to dage i august. - Historisk er der er så meget fantastisk spændende i Sønderborgområdet. Det er et paradis for historikere. Det er en stor glæde, at komme til Sønderborg, for i Sønderjylland er samarbejdet med folk stærkere og anderledes end resten af landet. Dels fordi der er en stærk historisk bevidsthed, dels fordi det er for let at lægge en konference i København, det er gjort en million gange før. Vi har kun mødt imødekommenhed, interesse og ekstrem stor glæde over vores konference i Sønderborg, siger Poul Duedahl, der er medarrangør og professor ved Aalborg Universitet. Konferencen arrangeres af Den danske Historiske Forening i samarbejde med Syddansk Universitet Sønderborg, Museum Sønderjylland og Rigsarkivet Aabenraa. - Vi har placeret mødet i Sønderborg i anledning af genforeningen. Der er nogle fantastiske rammer på Sønderborg Slot og Alsion, så det hele er gået op i en højere enhed for alle parter, siger Poul Duedahl. Temaet for historikermødet er 'Grænser', og de to hovedtalere er historikere fra universiteter i Cambridge og Freiburg. Der vil også mindre paneldiskussioner, festmiddag og udflugter i området.