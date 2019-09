Sønderborg-restaurant fører afstemning om Danmarks bedste burger

To dage før slutfløjt er Lazy Dog på Perlegade knebent i spidsen for finalefeltet i konkurrencen "Danmarks Bedste Burger".

Sønderborg: Humøret er ekstra højt i øjeblikket hos Lazy Dog. Restauranten er nemlig blandt de ti finalister, der dyster om have Danmarks bedste burger på menukortet.

Der er gæsterne, som bestemmer, hvem der skal vinde konkurrencen ved at stemme over telefonen. Finaleafstemningen begyndte onsdag og sluttede den 18. september klokken 12. I øjeblikket ligger Lazy Dog faktisk nummer et med omkring 800 stemmer tæt forfulgt af Spisehuset Pagoden i Ølgod.

Sønderborg-restauranten var tidligere på måneden oppe imod 33 andre i konkurrencen om at vinde titlen som Sydjyllands Bedste Burger. Her blev Lazy Dog slået af Haderslev Golfrestaurant, som dermed kom direkte til finalerne i konkurrencen, som opdagdanmark.dk står bag.

Ud over de fem regionale vindere kom de fem spisesteder med flest stemmer på landsplan dog videre til finale, og her havde Lazy Dog fået nok stemmer til at være blandt de udvalgte.

Du kan hjælpe Lazy Dog til at blive kåret som stedet bag Danmarks bedste burger. Det eneste man skal, det er, at sende en besked til nummeret 92 45 24 04 med teksten BGR 164. Det koster almindelig takst.