Sønderborg-restaurant er vinderen af Danmarks bedste burger

Sønderborg: Lazy Dog kunne onsdag middag lade champagnepropperne springe. For her stod det klart, at restauranten havde vundet afstemningen om have Danmarks bedste burger på menukortet.

- Vi er meget, meget lykkelige. Både over at have vundet men ikke mindst den fantastiske opbakning, vi har fået af Sønderborg, siger Simon Stefanski, der driver restauranten sammen med sin storebror Kascper Stefanski.

Der var gæsterne, som bestemte, hvem der skulle vinde konkurrencen ved at stemme over telefonen. Finaleafstemningen begyndte onsdag og sluttede den 18. september klokken 12.

I den ti styk store finalefelt endte det med at blive et meget tæt kapløb mellem Lazy Dog og Restaurant Pagoden i Ølgod. Flere gange de sidste timer skiftede føringen, men til slut havde Sønderborg-restauranten altså fået flest stemmer i konkurrencen, som opdagdanmark.dk står bag.

- Det var helt vildt spændende. De førte længe, men den sidste time trak vi fra, siger en tydelig meget glad Simon Stefanski.