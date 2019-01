Sønderborg racer mod DMA-titler

- Jeg håber, at folk vil stemme på os, så det også bliver til en pris i år, siger Kim Boisen.

- Vi har en stor opbakning i Sønderjylland, så optimismen er stor for at vinde, siger Kim Boisen.

Rallykøreren Kim Boisen fra Broager er sammen med holdkammeraten Louise Bang Christiansen nomineret som Årets rallyteam til Dansk Motorsport Award 2019.Derudover er motocrosskøreren Thomas Kjer Olsen fra Dybbøl, som nu bor i Belgien, nomineret i både kategorien Årets profil og Årets motocrosskører. Julie Friis fra Als Gokart Klub med i feltet om at blive Årets kartingkører. I alt uddeles 11 priser til awardshowet, som finder sted lørdag 19. januar i Nordhavn i København. Man kan stemme i hver enkelt kategori på Bilmagasinet.dk, hvem der skal vinde titlen.

Kim Boisen og holdkollegaen Louise Bang Christiansen håber på at vinde prisen som Årets rallyteam. Privatfoto

Nyt makkerpar

I 2018 blev det til en samlet sjetteplads for Louise Bang Christiansen og Kim Boisen, og de gennemførte fire af årets seks løb i AutoPlus Dansk Super Rally, hvoraf de tre gange sluttede i top-3. Bilen, en BMX 125, har Kim Boisen bygget selv.

- Det har været en god sæson, selv om vi udgik i to af løbene, for vores bil er helt ny og har haft lidt børnesygdomme i starten. Men den kommer til at køre endnu bedre og stærkere i det nye år, siger han.

Kollegaen Louise Bang Christiansen har tidligere kørt i lavere klassementer, og til 2018 kom hun med på Kim Boisens team, efter at den mangeårige partner, Jesper Petersen, er stoppet.

- Det har spillet supergodt at køre sammen med min nye kollega, siger Kim Boisen.

Den 57-årige veteran ser frem til flere sæsoner, og han har ingen planer om at stoppe foreløbigt.

- Jeg har kørt motorsport i mange år, og jeg har fortsat lysten til at køre løb, siger han.