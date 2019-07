Sønderborg på studie-tour i Frankrig: Vi skal som minimum matche det, der foregår hernede

Sønderborg Kommune besøgte mandag og tirsdag franske Nancy for at få lokalarrangørernes erfaring med afviklingen af en Tour de France etape. Der var masser at tage med hjem, deriblandt en god portion forvirring.

Sønderborg har undladt at udnævne en egentlig chef for kommunens værtskab for Tour de Frances tredje etape om to år. Indtil videre - det vil sige indtil det måtte ske - er det direktøren for kommunens komunale og idrætslige område, Inge Olsen, der står i spidsen for forberedelserne og palanlægningen.

Som sådan var hun en af de kommunale repræsentanter, som mandag og tirsdag besigtige forholdene i Nancy i Frankrig, der - som Sønderborg skal være - tirsdag var målby for en etape. Og som sådan fik hun hænderne fulde i det franske. Trods alt på den gode måde.

- Uha, det er stort, det er virkelig stort. Alt det, der foregår bag kulisserne, og som ikke mange ved noget om, er omfattende, helt nede på det mindste detaljeplan. Det er på en gang godt at få syn for, på den anden side er det også noget, der lige i øjeblikket kan skabe lidt forvirring og rejse mange spørgsmål, sagde hun under besøget i Nancy.