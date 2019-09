Sønderborg på charmeoffensiv i Nürnberg

Sønderborg: Erhvervsudvalget har udpeget Tyskland som et af fokusområderne i arbejdet med internationalisering i Sønderborg Kommune. I grænseregionen er der gennem flere år opbygget kompetencer inden for industriel elektronik og mekatronik, hvor universiteterne og virksomhederne i Sønderborg, Flensborg og Kiel samarbejder for at udvikle nye løsninger inden for området.

- Samarbejdet er afgørende for at skabe udvikling og en stærk international profil, lige som vi også har fået det i relationerne til Kina. Men det tyske marked er mere end grænseområdet, hvor der foregår mange gode ting. Det skal der selvfølgelig stadig arbejdes for, men vi har bedt forvaltningen undersøge mulighederne for at se på det sydlige Tyskland via Nürnberg, som vi er ved at forberede en studietur til sidst på året, forklarer formanden for erhvervsudvalget, Gerhard Bertelsen (S. Parti).

Årsagen til initiativet er et udbytterigt visit fra politikere fra Nürnberg tidligere på året. Her var en delegation i Sønderborg for blandt andet at se på iværksætteri hos små- og mellemstore virksomheder.