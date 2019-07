Sønderborg og Nyborg i tour-samarbejde

Besøget i Nancy gav megen afklaring, men rejste også mange spørgsmål. For Sønderborg og Nyborg stod én ting klart ved afrejsen: Vi må hellere arbejde tæt sammen om Tour De France om to år.

Om ikke andet har besøget lært dem dét: De kommer til at stikke hovederne sammen temmelig ofte gennem de næste to år.

På samme måde så Tue Kempf på det. Han er Nyborgs chef for Tour de France arrangementet til sin tid og fulgtes med Inge Olsen under store dele af besøget i Frankrig og udvekslede registreringer undervejs.

- Alt er nyt endnu, og vi kan ikke have rede på det hele. Vi har ikke engang rede på, hvad vi mangler af oplysninger. Derfor er det godt, at vi er sammen hernede og hører hinandens spørgsmål og hører svarene. Det er relevant for alle parter, siger Inge Olsen.

Som målbyer for Tour de France's 2. og 3. etaper 2021 slog repræsentanter Sønderborg og for Nyborgkommuner mandag og tirsdag følgeskab under besøget i Nancy, som dannede rammen om 4. etapes afslutning i dette års løb. Dermed stopper samarbejdet ikke, tværtimod.

Direktøren: Meget at tale om

- Vi har fået lagt grundstenene til et bysamarbejde. Det er helt indlysende, at vi de næste to år kommer til at arbejde meget sammen, Nyborg og Sønderborg, så vi kan dele oplysninger og erfaringer, siger Tue Kempf.

Dermed var de i tråd med en opfordring tirsdag fra Alex Pedersen. Han er direktør for det selskab, der har fået det overordnede ansvar for tourens etaper i Danmark om to år.

- Der er megen god ide i at få alle de danske værtsbyer herned og se forholdene. Dels ved de, hvad de går ind til, dels lærer de fra begyndelsen hinanden at kende. Det er der god fornuft i, for jeg vil opfordre dem til at arbejde sammen. Det gælder generelt alle fem danske værtsbyer, men de byer, der har samme specifikke opgave, enten starten eller afslutningen på løbet, har særlig meget at tale om, siger Alex Pedersen.