Sønderborg og Flensborg er klar til stor havefest

Sønderjylland-Slesvig: I denne uge har politikere i Sønderborg og Flensborg kigget på udkastet til det grænseoverskridende Landesgartenschau med navnet "Ruter til en fælles natur- og kulturoplevelse i grænseregionen". I begge byer sagde henholdsvis udvalget for kultur, idræt, handel og turisme og udvalget for miljø, planlægning og byudvikling ja til at arbejde videre med projektet samt den økonomiske ramme.

I Aabenraa Kommune skulle planudvalget for land og by også have taget stilling til projektet denne uge. Men dagsordenpunktet blev ifølge Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V) 'pillet af i sidste sekund'.

- Det blev pillet af af den årsag, at der har hersket lidt tvivl om beløbsstørrelsen for at være en del af det her. Derfor afventer jeg lige nu en tilbagemelding om de økonomiske aspekter fra Flensborg, siger Thomas Andresen.

Ifølge dagsordenpunkterne i Flensborg og Sønderborg er de tre byers udgift 209.000 euro, mens der forventes, at resten af de i alt 2,5 millioner euro for Landesgartenschau 2020 i Sønderborg, Aabenraa og Flensborg kommer som tilskud fra Interreg. Ifølge oplægget skal pengene findes fra anden side, hvis der skulle opstå yderligere omkostninger.

- Vi er positivt indstillet, i hvert fald fra min side. Byrådet mangler at få introduktionen for at få politisk ejerskab. De fleste tænker tulipaner på marker, men det er slet ikke det, det handler om. Derfor skal vi have den rigtige proces, så vi ved, hvad vi siger ja til. Der hvor jeg bliver i tvivl, er hvad koster det så koster. Det skal vi være helt skarp på hvilke beløb, det handler om, siger Thomas Andresen.