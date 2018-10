Sønderborg mindes Kim Larsen

I løbet af få dage fik den 17-årige Rasmus Madsen og en flok venner arrangeret en hyldestkoncert for Kim Larsen på Sønderborghus søndag aften.

Sønderborg: Den seneste uge har i de traditionelle medier og de sociale medier slået fast, hvor meget Kim Larsen betød for danskerne. Den folkekære spillemand døde i søndags, og det har fået den 17-årige gymnasieelev Rasmus Madsen til at lave en koncert på Sønderborghus "Sønderborg hylder Kim Larsen" hedder det, når ti lokale spillemænd fortolker Kim Larsen. Dørene åbnes klokken 19, og så går det ellers løs med versioner af Larsens og Gasolins hits. Der er nok at vælge imellem.

- Jamen altså vi fik hurtigt lavet en gruppe, der står for det her. Jeg fandt efter hans død ud af, hvor meget han betyder for så mange mennesker. Alle 50-årige kan jo synge med på hans sange, men jeg vil også gerne tage det videre til min egen generation. Fordi det er så god musik og så gode tekster, siger Rasmus Madsen.

- Jeg tænkte: Vi skal hylde Kim Larsen. Jeg er selv utrolig musikalsk, og jeg ved, at musik kan samle mennesker. Så det glæder vi os til. Jeg tror, det bliver godt. For jeg fandt hurtigt ud af, at Kim Larsens død rørte så mange. Alle har en historie med Kim Larsen eller kan synge en af hans sange, siger Rasmus Madsen.

En af de ti lokale bands og musikere, der kommer - er Anders Munch fra "Munch & Broderskabet", der optræder med Kim Larsen- og Gasolinnumre.

- Vi håber at se virkelig mange, og alle optræder gratis. Derfor kan vi også invitere alle gratis ind på Sønderborghus, siger Rasmus Madsen.