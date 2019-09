Sønderborg Kommune er med en plads som nummer 28 nu i den bedste tredjedel i landet i forhold til at have et godt erhvervsklima. Det viser en helt ny undersøgelse fra Dansk Industri. Sønderborg er dermed bedst i Sønderjylland, men der er dog områder, hvor det stadig halter.

Sønderborg: Det er en glad borgmester, der tager i mod på Sønderborg Rådhus. For den mest omfattende undersøgelse af erhvervsklimaet i Danmark har netop sendt Sønderborg et pænt stykke op ad ranglisten fra en plads som nummer 42 i 2018 til nummer 28 her i 2019. - Det er en rigtig god nyhed, som falder tilbage på alle de folk, som er i kontakt med og servicerer erhvervslivet. Men det viser selvfølgelig også, at en skarp politisk prioritering i byrådet har båret frugt, siger borgmester Erik Lauritzen (S) om resultatet. Siden bundplaceringerne som nummer 95 og 96 i henholdsvis 2014 og 2015 har der da været arbejdet intenst med at forbedre tingene i en løbende dialog med områdets virksomheder. Især er virksomhederne tilfredse med kommunens sagsbehandling og med kommunens sikring af erhvervsgrunde. Sager om miljøforhold og byggesager ligger ikke længere i lang tid på sagsbehandlerens bord i Sønderborg Kommune, før de hurtigt bliver ekspederet videre. Når det gælder tilgængeligheden af erhvervsgrunde sender er kommunen helt oppe i top ti i undersøgelsen DI's Lokalt Erhvervsklima 2019.

Det er en rigtig god nyhed, som falder tilbage på alle de folk, som er i kontakt med og servicerer erhvervslivet. Men det viser selvfølgelig også, at en skarp politisk prioritering har båret frugt. Borgmester Erik Lauritzen(S)

Lokalt Erhvervsklima Dansk Industris (DI) undersøgelse Lokalt Erhvervsklima er landets mest omfattende og er her i 2019 foretaget for 10. gang.Undersøgelsen sammenligner erhvervsklimaet i Danmarks 98 kommuner på nær Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø, hvor antallet af svar bliver for få.



Den endelige placering på listen måles ud fra ni kategorier: Infrastruktur og transport, arbejdskraft, uddannelse, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysiske rammer, brugen af private leverandører, kommunens image samt information og dialog med kommunen. De vægter med to tredjedele i den endelige placering, mens den sidste tredjedel er en overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed.



Knap 7700 virksomheder inden for DI's brancher har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 procent af den private beskæftigelse.



I Sønderborg har 90 virksomheder svaret på undersøgelsen. Virksomhederne er inden for DI's brancher - blandt andet produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service. Besvarelserne repræsenterer 8265 arbejdspladser, hvilket svarer til cirka 39 procent af de privat beskæftigede i kommunen.

Bedst i Sønderjylland - Det er et ganske imponerende resultat, som Sønderborg her har præsteret. Det er ikke mindst takket være en yderst målrettet indsats på baggrund af bundplaceringen i vores undersøgelse i 2015, siger formand for DI Sønderjylland Hans Olling. Han fremhæver især åbningen af kommunes Erhvervsservice. Siden bundniveauet for fire år siden med pladsen som nummer 96 er det gået pænt frem med placeringer som 86, 60, 42 og nu 28 i de følgende år. Dermed er Sønderborg nu bedst blandt de fire sønderjyske kommuner. Haderslev har således placeret sig som nummer 34 (53 i 2018), Aabenraa nummer 48 (18 i 2018) og Tønder 64 (54 i 2018). - Og det skulle slet ikke forbavse mig, hvis fremgangen i Sønderborg fortsætter de kommende år, tilføjer Hans Olling. Det samme gør Erik Lauritzen, som blandt andet peger på, at værdien af investeringen i højteknologiske uddannelser på SDU Sønderborg endnu ikke er slået helt i gennem i virksomhedernes bevidsthed.

Plads til forbedringer Det er dog ikke over hele linjen, at Sønderborg er gået frem i undersøgelsen. På et par kategorier er kommunen gået markant tilbage. Det gælder blandt andet brugen af private leverandører, hvor det handler om kommunens udbudsproces over for private leverandører. Her sender de lokale virksomheder kommunen hele tredive pladser ned siden sidste år - nemlig fra en 20. plads sidste år til en 50. plads i år. - Hvis ikke vi får flere private leverandører på banen, får borgerne færre valgmuligheder, og den offentlige sektor bliver mindre effektiv. Dermed får vi alle sammen mindre velfærd for skattekronerne. Så politikerne skal skrue op for det offentlig-private samarbejde, så de private virksomheder kan bidrage langt mere til innovation og udvikling af velfærden, siger formanden for DI Sønderjylland. Til det peger borgmesteren særligt på én ting: - Jeg tror desværre, at sager som Dalsmark Plejecenter og udbuddet fra Sønderborg Forsyning omkring affaldsindsamling ligger i folks bevidsthed som noget meget negativt. For opgjort i mængde har vi ikke mindre lagt ud til private, tilføjer han.