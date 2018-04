Sønderborg kommune har fortsat lidt på kistebunden

Overskud: Sønderborg kommune kom ud af 2017 med et overskud på 295 millioner kroner, og selv om den økonomiske polstring er for nedadgående, er borgmesteren godt tilfreds med resultatet i år med høj omsætning og mange investeringer.

SØNDERBORG: Sønderborg kommune kommer ud af 2017 med et overskud på 295 millioner kroner, og det er mere end budgetteret.

- Det er bedre end forventet. Den ordinære drift er på udgifts- og indtægtssiden tæt på nul. Vi kan glæde os over, vi fortsat har et overskud. Det er som forventet blevet mindre med de senere år, siger borgmester Erik Lauritzen, S, med henvisning til overskuddet er gået ned fra 429 millioner kroner i 2014.

Det er bevidst, at der er sørget for finansiel polstring. Det større overskud kommer fra et mindre forbrug på arbejdsmarkedsområdet, og fordi de tiltag, der er gjort på forskellige områder for at få folk væk fra revalidering og overførselsindkomst ifølge borgmesteren har virket.

Der er brugt 98 millioner kroner færre end budgetteret i 2017. På serviceområdet har der været et mindre forbrug på 57 mio. kroner, hvoraf størstedelen videreføres til 2018. Det er i det hele taget medvirkende til kommunens reelt pæne regnskab, at der ikke er brugt de midler, der blev tilført regnskabet fra året forinden.

- Resultatet på arbejdsmarkeds- og revalideringsområdet er flot. Der er flere job at få. Posterne indeholder også integrationsområdet, som vi har færre udgifter til, fordi vi ikke får så mange flygtninge som tidligere, siger borgmesteren, der kan overføre 55 millioner kroner til kassebeholdningen, der er på 480 mio. kroner med udgangen af 2017.

- Tallene er generelt tæt på det, vi har budgetteret med. Et udsving på tre fire millioner kroner på serviceområdet er en meget lille del af det samlede budget, men det er flot, at vi har kunnet ramme så præcist, siger han.