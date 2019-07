Sønderborg: Thomas Kjer Olsen fra Sønderborg Motor Club har hele denne sæson befundet sig i toppen af VM Motocrossseriens MX2-klasse. Og selvom søndagens 12. afdeling i Semarang i Indonesien blev en blandet oplevelse for danskeren, så holder han fast i sin samlede andenplads i VM-stillingen.

Thomas Kjer Olsen lagde i første heat ud med at komme først fra start og tage holeshotten, hvorefter han lå i spidsen på heatets første omgang foran spanske Jorge Prado og franske Tom Vialle. På henholdsvis anden og tredje omgang fik først Prado og siden Vialle dog overhalet Thomas Kjer Olsen. Danskeren holdt fast i sin tredjeplads gennem hele heatet og kørte over målstregen efter Prado og Vialle.

Andet heat bød desværre på uheld for den danske kører. Et voldsomt styrt i starten betød, at han måtte udgå af heatet, som endte med at blive vundet af Jorge Prado, efterfulgt af franske Maxime Renaux og hollandske Calvin Vlaanderen. Prado blev vinderen på dagen.