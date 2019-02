Sønderborg klar til at tage den gule førertrøje: Der skal fejes veje

Jesper Schack har været dybt involveret i kampen for at få verdens største cykelløb til Danmark og Sønderborg. Han er overbevist om, at 3. etape fra Vejle til Sønderborg bliver sportsligt af høj kvalitet, og at Sønderborg i særdeleshed vil blive vist frem fra sin smukkeste side. Vi er godt forberedt, siger han.

Ambitionerne er store i Sønderborg. Selv om flere centralistiske politiske reformer har kostet området masser af offentlige arbejdspladser vil Sønderborg ikke give op. De slås i sidevind for at komme helt op foran i feltet, når det kommer til spændende steder at bo og arbejde i Syd- og Sønderjylland. Med meget store events som Spejdernes Lejr i 2017 med 40.000 deltagere, en storkoncert med rockbandet Bon Jovi til sommer med 25.000-30.000 publikummer og nu målby for Tour de France i 2021 har den alsiske hovedstad iklædt sig den gule førertrøje. En af de helt centrale personer i kampen for en tourstart i Danmark er Jesper Schack fra Høruphav lige udenfor Sønderborg. Det er ikke uden smerter, han må knibe sig i armen. For onsdag aften blev han opereret i sin venstre skulder efter et uheld med en indbygningsovn i sit hjem. - Ja, havde det da bare været efter et fald på en cykel, siger den 53-årige mand, mens han ser tv direkte fra Københavns Rådhus, hvor den danske tourstart officielt blev skudt i gang på et pressemøde. Med deltagelse af kronprins Frederik, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), tour-direktøren Christian Prudhomme og såmænd også Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S). Han tager sin mobiltelefon frem, smiler og tager et foto af den store tv-skærm på JydskeVestkysten redaktion, hvor pressemødet følges med spænding.

Foto: Timo Her står det jo. Den er god nok. Foto: Timo Battefeld

En klasse for sig Jesper Schack skabte sin erhvervskarriere med sin egen virksomhed Telebilling, som han for 150 millioner kroner har solgt til et australsk it-firma. Men det er ikke mindst som tidligere habil cykelrytter på topplan og siden med mange poster og stor erfaring indenfor den danske cykelverden, han nu træder helt frem som en af det helt markante personer i en dansk Tour de France deltagelse. For i 2021 kommer verdens største cykelløb til Danmark. 3. etape har mål i Sønderborg, og det er især her, at Jesper Schack har arbejdet. Han har været i tæt kontakt med den franske organisation bag Tour de France, ASO, og det har været i rollen som konsulent for Sønderborg Kommunes del af den danske tourstart. - Det er jo helt vildt og fantastisk, at touren kommer til Sønderborg, siger han. Jesper Schack har lavet mange store cykelløb i Danmark de seneste årtier. Han har været dybt engageret i flere udgaver af Danmark Rundt og VM i landevejscykling i København i 2011. - VM var også kæmpestort med masser af tilskuere. Vi har haft Giro de Italia-start i Danmark, og det var også stort. Men man kan bare ikke sammenligne det. Tour de France er i en klasse for sig. Det er en kæmpestor begivenhed, siger han.

Foto: Timo Jesper Schack tager lige et foto fra pressemødet, der blev sendt direkte i tv. Foto: Timo Battefeld

Sønderborg vises frem Jesper Schack er overbevist om, at Sønderborg er virkelig godt forberedt. Der har været et tæt samarbejde med Sønderborg Kommunes ledelse, kultur- og eventafdeling, teknisk forvaltning. - Hele vejen rundt har vi haft et virkelig godt samarbejde. Vi er klar - eller lad os sige: Vi bliver klar. Vi har stor erfaring med at lave gode cykelløb her, og selv om det her er så meget større, så vil vi klare det fint. Det skal ikke være i Sønderborg, at en rytter styrter, fordi vi ikke har fået fejet vejen, siger han. - Jeg vil også gerne rose Sønderborg Byråd for at være modige og dygtige. Den dag, der var første spadestik på det store Hotel Alsik, skrev kommunen under på at forpligte sig i en dansk tourstart. Det synes jeg faktisk er ret flot, siger han. Men hvor går ruten så? Oplagt er jo et opløb med en svag stigning op mod toppen af Dybbøl Banke. Sådan har det været flere gange i Danmark Rundt. - Vi ved det jo ikke, og vi bestemmer det ikke. Men vi har sagt til ASO, hvad vi har af ønsker til ruten. Vi vil naturligvis gerne have så mange kilometer af ruten køres i Sønderborg og omegn. Det har ASO faktisk også sagt, de har forståelse for. Det er jo også en kommerciel begivenhed, og de har ladet os forstå, at når vi betaler så mange penge, så vil de også gerne hjælpe os med at vise Sønderborg frem på flotteste vis, siger Jesper Schack. - Vi er en af Danmarks største industriområder og et stort turistområde. Det skal vi på en eller anden måde have vist og formidlet. Vi vil gerne forbi havnen med alt det, der sker. Vi vil også gerne vise Sønderborg og Gråsten Slot, vandet, den smukke natur og Dybbøl Mølle. Vi kommer ikke til Nordals, for det passer ikke til en rute, og der kommer heller ikke til at være en rundstrækning inde i Sønderborg, der køres flere gange, som i Danmark Rundt. Det gør man ikke i Tour de France, siger Jesper Schack. 3,5 milliarder over hele verden følger Tour de France. - Vi har været meget opsat på, at det ikke kun skal være en Grand Depart Copenhagen, men også Grand Depart Danmark. Sådan er det også blevet, siger Jesper Schack. Rent sportsligt forventer han, at mange vil undervurdere sværhedsgraden af etapen fra Vejle til Sønderborg. - Der bliver ikke kørt på Kiddesvej i Vejle (ekstrem stejl gade, red.), som i Danmark Rundt. Det er for tidligt i løbet, og vejen er for smal. Men vejen ned mod Sønderborg kan være hård, især med sidevind. Så det er nok en sprinteretape, men det er en hård sprinteretape, siger Jesper Schack.

Vi vil være klar Han tror ikke, at folk kan forestille sig, hvor stort Tour de France i Sønderborg er. - Det er en kæmpestor folkefest. Jeg vil anbefale, at folk kommer meget tidligt om dagen og finder en plads. For der bliver masser at se og opleve hele dagen. Der kommer madboder, der stilles kæmpe storskærme på strategisk på ruten i Sønderborg, og så kommer der jo en kæmpestor karavane med sponsorer og så videre. Til Danmark Rundt har vi måske 10-12 køretøjer, her kommer der 110-120, der smider reklameting og slik eller andet ud til publikum fortæller Jesper Schack. - Faktisk har Sønderborg - som en del af aftalen om tourstart i 2021 i Danmark - ret til at deltage i de kommende to års karavane ved Tour de France. Det kan være Sønderborg alene, eller i samarbejde med andre af byerne og måske Visit Denmark, siger Jesper Schack. Sønderborg er allerede langt inde i planlægningen for en touretape. Alt fra at feje vejene, flytte chikaner, rekruttere frivillige, plads til karavane, følgebiler, p-pladser og shuttlebusser, lufthavn med plads til tre-fire parkerede fly, der skal flytte ryttere, hjælpere og VIP-folk til Frankrig, der skal etableres et pressecenter for 2000 journalister og fotografer, tilskuerpladser, samarbejde med turisme og handel. - Det er et kæmpestort arbejde, men vi vil være klar søndag 4. juli 2021, slår Jesper Schack fast.