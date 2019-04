Ved Christianskirken står både hvide og lyserøde kirsebær i blomst. Folk er velkomne til at spadsere under dem.

Sønderborg: Det er endnu ikke så vidt, at Christianskirken må sætte toiletvogne op og regulere trafikken af gående, der vil tage selfies. Men kirkegårdens leder Thor Møller noterer en stigende interesse for at gå tur på kirkegården netop nu, hvor både hvide og lyserøde kirsebær blomstrer.

- Det er især i weekenden. I løbet af ugen hører vi fra mange, at de har været en tur forbi, fortæller han.

I kirkegårdens sydvestlige hjørne står en allé med lyserøde kirsebær. Den er dog helt ikke så lang og tæt som alléen på Bispebjerg Kirkegård i København, hvor trækronerne danner et tag over stien under. I år forventes omkring 150.000 personer at går tur under alléen på Bispebjerg.

Mindre kan gøre det i Sønderborg:

- Alle er velkomne. Vi prøver netop at lave vores kirkegård så attraktiv som muligt, fordi vi gerne have besøg og også konkurrerer med andre kirkegårde om, hvor man skal vælge gravsted, siger Odin Møller.

Han har ikke længere tal på antallet af kirsebærtræer, for kirkegårdens ansatte planter løbende flere. Dels i en ny allé langs en sti, der skal anlægge op til et nyt kontor- og mandskabshus, dels på en række gravsteder, efterhånden som de nedlægges.