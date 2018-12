Sønderborg kan få 190 nye sommerhusgrunde

Sønderjylland: For at give bedre mulighed for turismeerhvervet får 20 kystkommuner nu mulighed for at udlægge i alt 2187 nye sommerhusgrunde. Sønderborg Kommune får 190 grunde, mens der er 24 grunde til Aabenraa Kommune.

Det er regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der står bag den nye politiske aftale, der samtidig sikrer mere sammenhængende naturområder, rent grundvand gennem bynær drikkevandsskov og mere urørt skov.

Den nye politiske aftale, der følger op på aftalen om Danmark i bedre balance fra 2016, imødekommer ønsker om nye sommerhusområder fra 20 af landets i alt 78 kystkommuner og giver mulighed for at udlægge de mange nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. Samtidig sker der en tilbageførsel af i alt 1437 ubebyggede sommerhusgrunde.

- Jeg er rigtig glad for, at vi endelig fik aftalen om nye sommerhusområder på plads. Den har været længe undervejs og vil styrke det dansk turisme, udtaler erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i en pressemeddelelse.