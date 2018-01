Sønderborg kan blive presset til at sætte tempoet ned

Frihed: Der er indskrænkninger på vej i kommuners ret til at bestemme over egne investeringer og projekter, og det huer ikke førende socialdemokrater.

NORDBORG: På et politisk møde på Nordborghus lørdag udtrykte folketingsmedlem Benny Engelbrecht og borgmester Erik Lauritzen, begge socialdemokratiet betænkelighed ved de truende skyer, landspolitikere og særligt den borgerlige regering udgør mod den kommunale selvbestemmelsesret.

- Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti om at skære i anlægsbidrag til offentlige investeringer fra 2020, så kommunerne skal spare op til store økonomiske projekter som Nordals ferieresort. Det vil sige, Sønderborg og Sønderjylland kan blive presset af staten, sagde Benny Engelbrecht.

- Ferieresortet er det, der skal løfte vores turismesatsning. Man kan også blive lidt bange og tænke, om vi flyver lidt for højt. For der skal investeres et par milliarder kroner. Kan vi det, og er der nogen, der vil lægge så mange penge i ferieresortet? Jeg tror på det, selv om det også betyder, vi spænder buen økonomisk alt det, vi kan. Vi satser utroligt meget, hvis det kikser, for hvis nogen spærrer for det, har vi lagt rigtig mange æg i den kurv, sagde borgmester Erik Lauritzen, der indrømmede, man skal have is i maven for at føre store projekter som udbygningen af Sønderborg havn og ferieresortet igennem.

- Sønderborg kommune kan meget, fordi vi har to så lokalt forandrede virksomheder med pengekassen i orden, og de er også villige til at lukke den op, men det kræver også, at vi alle løfter i flok, sagde han.

Borgmesteren tænker også på de miljømæssige godkendelser af ferieresortet.

Socialdemokraterne var også inde på, staten kan ske at forlange havvindmøller på land i stedet for på vand af hensyn til investeringer og priser på etablering af havmøller. Det vil være en streg i regningen på Sønderborg kommunes planer om 36 havmøller i Lillebælt til indfrielse af CO2 nullet i 2029, så det bryder de lokalt valgte socialdemokrater sig heller ikke om, Christiansborg blander sig i. Der er både begejstring og modstand mod havmølleprojektet. En del fynboer er betænkelige ved havmøller i Lillebælt.