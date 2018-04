Sønderborg inviterer borgerne på elektriske ture ved transportdag

Sønderborg: Når Sønderborg Kommune og ProjectZero lørdag 5. maj inviterer borgerne til at kigge nærmere på grønne transportmidler på havnen, bliver der også mulighed for at få ture i nogle af køretøjerne.

Fra kl. 10-15 vil de lokale bil- og cykelforhandlere stå klar på Nørre Havnegade til at fortælle om de grønne løsninger og samtidig give borgerne mulighed for at prøvekøre elbiler, hybridbiler, elcykler - og Segways.

På dagen vil elbilløbet Tour de Flens også være en del af arrangementet, og mere end 50 elbiler vil være med til at danne rammerne for dagen. Tour de Flens ankommer ved Slotskajen kl. 10.30, hvorefter der vil være officiel åbning af transportdagen "Mød det grønne transportmiddel" med taler og sang.

Robert Habeck, viceministerpræsident og minister for energiovergang, landbrug, miljø og natur i Bundesland Schleswig-Holstein, holder åbningstalen kl. 10.45.