Sønderborg indfører totalforbud mod rygning i skoletiden

Hidtil har det ikke være tilladt for hverken elever eller lærere at ryge på folkeskolernes område. Men fra 1. januar må der slet ikke ryges i skoletiden - heller ikke udenfor skolens område.

Sønderborg: Der sendes røgsignaler direkte fra Sønderborg Rådhus og ud til alle folkeskoler i Sønderborg Kommune.

Fra 1. januar må der slet ikke ryges i skoletiden - uanset det foregår på skolens matrikel eller ej. En skoleleder må altså lade sin pibe blive hjemme, og de få af lærerne, der stadig nyder en smøg, må også vente, til de får fri. Men det får dog ingen konsekvenser - for eksempel er det ikke fyringsgrund at ryge i skoletiden.

- Jeg har det på den ene side svært med forbud, der er svære at håndhæve. Men nu sender vi et signal til skolerne om, at rygning slet ikke hører til i skoletiden, siger Helge Larsen (S), der er formand for sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune.

Det er en del af budgetforliget, at kommunen er gået med i Region Syddanmarks og Kræftens Bekæmpelses kampagne om "En røgfri fremtid" - og i første omgang tager Sønderborg altså fat på skolerne.

- Det kan være, at vi senere gør det gældende alle andre steder på kommunale arbejdspladser. Men lige netop i skolen giver det ekstra god mening. For vi ved, at jo tidligere vi får fat i de unge, des større resultater, siger Helge Larsen. Undersøgelser viser, at antallet af rygere i Sønderborg Kommunes 9. klasser er markant højere end i resten af landet. Faktisk ryger 8,8 procent af 9. klasserne i Sønderborg mod 5,4 procent i hele landet. I 8. klasse ligger antallet af rygere i Sønderborg faktisk lidt under landsgennemsnittet, men fra 8. til 9. klasse sker der noget.

- Vi ved ikke præcis hvorfor, og vi gør faktisk i forvejen en stor indsats for at undgå, børn begynder at ryge, siger Helge Larsen. For eksempel er rygning og røgfrihed en integreret del af undervisningen i 7.-9. klasserne - ligesom kommunen har et særligt "Rygestoprejsehold", der kan rykke ud til skoler, hvor der er en udfordring i forhold til rygere.

Helge Larsen vil ikke på nuværende tidspunkt arbejde for sanktioner, hvis rygeforbuddet ikke overholdes.

- Det har jeg tiltro til, at man ude på den enkelte skole - i et samarbejde mellem ledelse, lærere og bestyrelse finder ud af. Jo, hvis det viser sig et stort problem, der ikke bliver håndhævet, kan det være vi skal se på det igen. Men i første omgang handler det også om at sende signaler om at rygning ikke hører til i skoletiden, siger sundhedsudvalgsformanden, der for cirka ti år siden selv stoppede med at ryge. Han røg ikke meget, men tog en pibe tobak en gang imellem. Men piberne ofrede han i sin brændeovn, og han er stadig røgfri.

Formand for Sønderborg Lærerkreds, Annette van Buren, mener ikke, at forbuddet får den store effekt.

- Jeg kender i forvejen ikke til, at lærere står og ryger elever lige op i ansigtet. Det har jeg ingen eksempler på eller fået klager over. Jeg har svært ved at se, hvad et forbud skal gøre, og jeg har fuld tillid til, at det håndterer man også ude på skolerne. Jeg er helt sikker på, at skolernes ledelser, bestyrelser og lærere vil finde en løsning på, hvordan de vil håndhæve det, siger hun.