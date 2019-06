Sønderborg i spil til Royal Run

Sønderborg: Det store Royal Run, som i år løb af stablen i Aarhus, Aalborg, København, Bornholm og Færøerne, vender tilbage i 2020, og her er der nye byer i spil.

En af dem er Sønderborg. Det skriver nyhederne.tv2.dk. Her er også Aabenraa og Haderslev i spil.

- Jeg tror bestemt, at der kan blive et Royal Run næste år. Hvis man spørger folk her, tror jeg, at de vil sige: Ja, kom med det, kom med det, sagde kronprins Frederik til TV2 Nyhederne.

Royal Run opstod i 2018, fordi kronprinsen havde en drøm om at fejre sin 50-årsfødselsdag på en aktiv måde sammen med danskerne. Han var så tilfreds med resultatet, at succesen blev gentaget i 2019. Kronprins Frederik har ikke selv løbet med i år, fordi han har en diskusprolaps i ryggen. Han gik i stedet one mile i Aarhus og cyklede ti kilometer i København.

Royal Run arrangeres af Bevæg dig for livet i samarbejde med DIF, DGI og Dansk Atletik Forbund.