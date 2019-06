Sønderborg har taget et højdespring

Borgmester Erik Lauritzen måtte til tops i Alsik for at følge et erhvervsklima i Sønderborg, der er mester i højdespring i hele Sydjylland i 2019. Foto: Claus Thorsted

Undersøgelse fra Dansk Byggeri sender Sønderborg fra nummer 55 til nummer 16 på listen over landets mest erhvervsvenlige kommuner. Den største stigning i Sydjylland.

Sønderborg: Det kan godt være, at 17. etage i et halvt hundrede meters højde på toppen af Alsik ikke helt er nok til at markere et højdespring for Sønderborgs erhvervsvenlighed fra nummer 55 til 16 blandt landets 98 kommuner, men udsigten på en solskinsdag er fantastisk. Solen skinner da ikke kun på byens tage men også ind i de mange erhvervskontorer og produktionslokaler, som ifølge den nye undersøgelse fra Dansk Byggeri kan nyde godt af højdespringet på listen over danske kommuners erhvervsklima: Faktisk er Sønderborg den kommune, som er sprunget flest pladser frem i hele Sydjylland. - Jeg er både glad og stolt over, at vi er lykkedes så godt med tingene. Vi har i længere tid haft et stærkt fokus på at bringe kommune og erhvervsliv tættere på hinanden. Det er samtidig en anerkendelse af de folk, som sidder og arbejder med tingene til daglig, siger borgmester Erik Lauritzen(S), mens han går rundt på Alsiks udsigtsetage med en stor bid af Sønderborg i sigte.

Sønderborg i erhvervstal Placering på listen blandt landets kommuner: 16 i 2019, 55 i 2018 og 50 i 2017Sagbehandlingstid: 23 dage i 2019 og 28 dage i 2018



Timepris for byggesagsbehandling: 0 kroner i 2019 og 356 kroner i 2018



Udlicitering på tekniske områder: 38,9 procent i 2019 og 34,2 procent i 2018



I samme analyse - set i forhold til sidste år - er Aabenraa rykket tilbage fra en 9. til en 34. plads, Haderslev fra en 37. til 45. plads, mens Tønder har forbedret sin placering fra en 13. til en 9. plads.

Målt på flere parametre Det er nu ottende gang, at den årlige undersøgelse fra Dansk Byggeri sendes ud. Analysen er baseret på målinger af 23 forskellige parametre fordelt på seks overordnede temaer: Byggesagsbehandling, skatter og afgifter, udlicitering på tekniske områder, erhvervsaffald, udbud samt arbejdsmarked og uddannelse. I beskrivelsen af Sønderborg tæller det blandt andet, at ventetiden på en byggetilladelse er faldet fra 28 til 23 dage, gebyret for sagsbehandling af byggetilladelser er afskaffet fra tidligere 356 kr. i timen, kommunen sender flere tekniske opgaver i udbud - og ikke mindst, at der fra centralt politisk hold er bestemt, at alle skoleelever skal i erhvervspraktik. Tidligere var det op til den enkelte skole. - Det er rigtig fint med lister og tal, men jeg er lige så glad for det helhedsbillede af en erhvervsvenlig kommune, jeg møder, når jeg er rundt i kommunens virksomheder og snakker med de ansatte, siger Erik Lauritzen.

Ingen skrankepaver Selv om Sønderborg har taget et gigantisk højdespring i det sydjyske, får det ikke kommunen til at hvile på laurbærrene. - Jeg tænker, at vi kan blive endnu bedre til at skabe lærepladser og sammen få de unge sendt ud i til de erhvervsuddannelser, som der er så hårdt bruge for. Men ellers glæder jeg mig selvfølgelig over, at den her undersøgelse sender et godt signal ud til alle med ønske om at etablere sig i kommunen. Skrankepaver har vi i hvert fald ikke, siger Erik Lauritzen. Sønderborg har taget hul på en række dialogmøder med Dansk Byggeri om at indgå flere partnerskabsaftaler, som skal få unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Mens Sønderborg således er i pæn fart opad, så har Aabenraa og Haderslev tabt pusten og faldet til en henholdsvis 34. og 45. plads. Tønder, som i forvejen lå pænt som nummer 13, er kommet i Top 10 som nummer 9.