Sønderborg har mange kvindelige præster

Tal fra Kirkeministeriet og Sønderborg Provsti viser, at andelen af kvindelige præster er større her i provstiet, end det er tilfældet på landsplan.

Sønderborg: Man kunne i weekendens JydskeVestkysten læse om en menighedsrådsformand fra Kolding, der helst så, at der ikke var kvindelige præster i Folkekirken. Han kan glæde sig over, at han ikke tilhører Sønderborg Provsti. Her ligger landet således, at 69 procent af præsterne er kvinder, højere end på landsplan, hvor andelen er 58 procent. - Jeg tænker, det er et udtryk for, at når menighedsrådene søger en ny præst, kigger de efter, hvad det er for en kandidat, der søger, og hvad der passer dem bedst. Og det med køn, det er ikke noget, der betyder så meget for langt de fleste menighedsråd. Det er tilfældet forstået på den måde, at Sønderborg Provsti ikke er præget af vækkelser. Man har ikke historisk haft en masse menigheder her, som ikke ville have kvindelige præster, vurderer provst Anne Margrethe Raabjerg Hvas.

Man kan ikke sige, at kvindelige præster er bedre end mandlige præster. Lige så lidt, som man kan sige, at mandlige præster er bedre end kvindelige præster. Anne Margrethe Raabjerg Hvas, Prost i Sønderborg Provsti

Tallene bag Et træk fra Folkekirkens Lønsystem fra 2017 viser ifølge Kirkeministeriet, at der var 1196 kvindelige og 880 mandlige sognepræster, som fik løn fra systemet på opgørelsestidspunktet. I opgørelsen indgår alle sognepræster, som fik udbetalt løn fra Folkekirkens Lønsystem på opgørelsestidspunktet, herunder også de 103 præster med provstefunktion. Vikarer og de ti biskopper indgår ikke i opgørelsen.I Sønderborg Provsti er der ansat 35 præster, hvoraf 24 er kvinder. Her er ikke medtaget emeriti.

Tiderne skifter Hvorfor, der er så mange kvindelige præster i Sønderborg Kommune, er svært at sige. En af årsagerne kan i følge Anne Margrethe Raabjerg Hvas være, at der har været stor udskiftning på præsteposterne i provstiet, - Vi har de seneste ti år været gennem et generationsskifte, hvor vi har fået mange nye og yngre præster, og der er ikke så mange mandlige kandidater. Og det er jo en generel problemstilling, som man også kender på universiteterne, at der er flere kvindelige kandidater end mandelige, så det spiller også ind, når de skal ud at have jobs, fortæller hun. Hun ser det hverken som en fordel eller ulempe, at der er en overrepræsentation af kvindelige præster i provstiet. Det samme er tilfældet for hendes kollega Kitty Hovgaard, sognepræst i Egen Sogn. - Jeg tror, det er fordi, menighedsrådene har haft god erfaring med kvindelige præster. De har følt, at de udfyldte en rolle og var gode til at tage sig af menighederne, og så tør de godt gøre det igen. Da jeg søgte for 25 år siden kunne man komme ud for, at de sagde: "jamen, de har en kvindelig præst i nabosognet, så det skal vi ikke have, for de skal have barselsorlov," husker Kitty Hovgaard.