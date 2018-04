Sønderborg går foran i kamp mod spiseforstyrrelser

En statusrapport for 2017 viser, at flere kommer til LMS' (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade) tilbud i Sønderborg Kommune end i andre kommuner af samme størrelse.

- Det er faktisk noget, jeg har drøftet med Steen Ledsager (Generalsekretær i LMS, red.) Vi er kommet frem til, at det må skyldes, at begge parter er gode til at gøre opmærksomme på de tilbud, vi har, og fordi vi arbejder godt sammen, siger Helle Schultz, der er Psykiatri og Handicap chef i Sønderborg Kommune.

At der kommer flere til tilbuddene betyder ikke nødvendigvis, at der er flere med spiseforstyrrelser i Sønderborg Kommune.

Det viser en statusrapport fra 2017, som er udarbejdet af Videnscenter for spiseforstyrrelser og selvskade. I Sønderborg kom 189 til tilbuddene i 2017. Roskilde Kommune er den, der kommer nærmest Sønderborg, og her kom 107 til tilbuddene.

Et mønstersamarbejde

Samarbejdet mellem LMS og Sønderborg Kommune begyndte i 2014. Siden da er 120 kommunalt ansatte blevet uddannet i spiseforstyrrelser, så de har en større viden og bedre kan opdage, hvis der foregår noget i hverdagen, og informere om LMS' og kommunens tilbud.

Kommunen har også oprettet et team, der er dedikeret til spiseforstyrrelser og til at give den rette støtte til de, der har brug for det. Det er et område, der siden samarbejdet startede, er blevet en politisk prioritering.

Sønderborg Kommune støtter også LMS årligt med 320.000 kroner og stiller lokaler til rådighed til rådgivning.

- Det er blevet et mønstersamarbejde, fordi vi her har en kommune, som gik fra at have en minimal indsats på området, til en kommune, der nu er et ikon for andre. De har et helt team dedikeret til området i Sønderborg, siger Steen Ledsager, der er generalsekretær i LMS.

Samarbejdet har inspireret nabokommunerne Aabenraa og Tønder, der har etableret en anonym rådgivning hver 14. dag.