Sønderborg forbliver i Danmark på Vippen

Fakta

Ud over at afsætte 50.000 kroner til Danmark på Vippen budgetterer kommunen også med 50.000 kroner til deltagelse i Folkemødet på Bornholm, der finder sted hvert år i juni. Byråds- og direktionsmedlemmer opfordres til at drage til Bornholm først på sommeren for at blande sig i landsdækkende og kommunale debatter, networke og få input til det kommunale arbejde samt for at synliggøre Sønderborg kommune. Sidste år drog en håndfuld deltagere afsted, og i år må det gerne blive flere - ikke mindst fordi, det er gavnligt for de nye byrådsmedlemmer at komme ud og se sig om i verden. Kommunen betaler opholdet, men vil man have ægtefællen med, er vedkommendes deltagelse for egen regning.