Sønderborg-firmaer bejler til iværksætterpris

Sønderborg: Den globale iværksætterkonkurrence Creative Business Cup har netop offentliggjort, hvilke 20 kreative iværksætterhold fra hele landet, der skal konkurrere i den nationale finale. To Sønderborg-firmaer er med blandt de 20, og det er Marliq Fashion og Heroic Sport ApS. Den nationale finale finder sted 20. august i Børsen i København, og vinderen går til den globale finale til november - og det sker i København. Det betragtes af mange som et slags verdensmesterskab i iværksætteri.

Den nationale finale er en del af STAY-konferencen, der handler om, hvordan Danmark kan tiltrække og fastholde kreative iværksættere og talenter. En jury skærer først 20 finalister ned til fem, der får hver tre minutter til at fremlægge deres idé overfor juryen og konferencens deltagere. Herefter kåres vinderen.

Derefter er der en gallamiddag med deltagelse af prins Joachim og andre særligt inviterede.

Heroic Sport har opfundet og fremstiller plasthåndtag, der kan fyldes med vægtlodder og skrues på helt almindelige plastflasker, hvor er for eksempel har været købevand i. De kan så fyldes med vand eller sand og er patentanmeldt som Pahlavandle. Køllerne eller keglerne kan bruges til at jonglere med eller træne - for eksempel har grundlæggeren af Heroic Sport ApS, Thierry Sanchez, særlige træningsprogrammer for Parkinson-patienter.

Marliq Fashion laver børnetøj af højkvalitets stofrester, så tøjet laves i få eksemplarer, og er derfor unikt og på samme måde bæredygtigt, fordi stoffet ikke ender som affald, men rent faktisk som tøj.