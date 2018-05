Sønderborg-firma vil hjælpe med at håndtere ansøgninger korrekt

SØNDERBORG: Rundt omkring i Europa er virksomhederne i gang med at omstille sig til, at den nye persondataforordning træder i kraft. Den har til hensigt at beskytte individets data, så de hverken kan falde i de forkerte hænder eller blive brugt til noget, de ikke var tiltænkt. På nogle punkter er den nye dataforordning sådan set bare gammelt vand på nye flasker, på andre punkter kræver det en omstilling.

Blandt andet inden for rekruttering og modtagelse af især uopfordrede ansøgninger, kan der ligge en udfordring, fordi man ikke bare må have persondata liggende hvorsomhelst i firmaet, og man må ikke opbevare den slags data uendeligt.

Det har fået en Sønderborg-virksomhed til at udvikle en løsning til virksomhederne, så de fremover kan modtage de uopfordrede og samtidig overholde den nye dataforordning.

Det er firmaet Fiqtiv, der så at sige går ind som klassisk mellemled for på den måde at overholde de nye regler og gøre det nemt for virksomhederne.

