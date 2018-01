Sønderborg-firma lander store ordrer hos hvidevaregigant

En ny vækststrategi ser ud til at virke for Agramkow Fluid Systems, der netop har modtaget to ordrer for samlet næsten 40 millioner kroner.

Sønderborg: Der går stærkt i øjeblikket hos Agramkow Fluid Systems. Den har modtaget en ordre til 30 millioner kroner fra en af tre største producenter indenfor hårde hvidevarer, der ikke ønsker sit navn frem i offentligheden. - I dag (red: mandag) er der så kommet et tillæg til den ordre på næsten 10 millioner kroner, så vi er meget begejstret, siger direktør Bjarne Ravn Sørensen. Virksomheden har i en årrække producerede automatiserede påfyldningsanlæg til bilindustrien samt anlæg til påfyldning af kølemiddel på køleskabe, frysere og aircondition. Oktober sidste år meddelte virksomheden, der er ejet af den tyske koncern Dürr, at man ønskede at konsolidere førstnævnte i et søsterselskab i Tyskland, mens man i Sønderborg skulle fokusere på kerneforretningen indenfor udvikling og produktion af påfyldningsudstyr til hårdehvidevare-producenter. Det nye fokus indebar blandt andet afsøgning af nye forretningsområder inden for branchen. - Det er da helt rart, at vi allerede nu lykkedes med tingene, siger Bjarne Ravn Sørensen.

Agramkow Fluid Systems Den tyske koncern Dürr med omkring 15.000 ansatte blev i 2011 hovedaktionær og nogle år senere eneejer af virksomheden, som er grundlagt af Asger Gramkow i Sønderborg i 1977. Kundekredsen tæller store koncerner som Honda, BMW, Mercedes-Benz, Bosch-Siemens, Electrolux, Whirlpool, Daikin og mange andre.



Den er verdensledende indenfor produktion af fylde- og testudstyr til af kølemidler på køleskabe, frysere og aircondition, ligesom hver fjerde bil, der produceres i verden, har været i berøring med Agramkow/Dürr procesudstyr under fremstillingen. Sidstnævnte aktivitet er i øjeblikket i gang at blive flyttet til et tysk søsterselskab.

Vil tage markedsandele Agramkow er allerede i dag verdens førende producent af anlæg til påfyldning af kølemidler hvidevarebranchen med en markedsandel på over 50 procent. I den sammenhæng har virksomheden også udviklet avancerede test- og IT-løsninger. Målet er, at markedsandelen skal vokse. - Der er relativt mange store projekter i spil lige nu. Når nu vi har vundet årets to første projekter, har vi da en god fornemmelse i forhold til, at de næste også vil ramme os, lyder det fra direktøren. Den ny strategi inkluderer investeringer i tre nye forretningsområder indenfor kerneforretningen. Alt i alt er Agramkows ambition at vokse til mere end dobbelte over de næste 4-5 år. - Vi har vi lige nu en rigtig god dialog med vore kunder om at levere udstyr til et af vores nye forretningsområder, hvor vi er i fuld gang med udvikling og forventer større ordrer allerede i løbet af 1. kvartal 2018, fortæller direktøren.