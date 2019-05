Sønderborg-firma er i spil til iværksætterpris

Danish Clean Water er med, når Next Step Challenges dommerpanelet i denne uge udvælger den mest skalerbare vækstvirksomhed.

Sønderborg: Danish Clean Water fra Sønderborg er en af 24 udvalgte danske virksomheder, der efter fem måneders udviklingsforløb for elitevirksomheder, er i spil til at vinde iværksætterkonkurrencen Next Step Challenge.

DCW producerer anlæg til bekæmpelse af blandet andet legionellabakterien. Virksomheden sælger til både offentlige institutioner, landbruget og fødevarebranchen samt er etableret i mere end 20 lande. Den har i dag ni ansatte.

Next Step Challenge er et vækstprogram for iværksættere samt små og mellemstore virksomheder indenfor industrierne "Energieffektive Teknologier" og "Offshore Industri".

Den er en del af det nationale vækstinitiativ Scale-Up Denmark med 12 elitetræningscentre fordelt på 12 brancher.