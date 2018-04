Sønderborg får nyt finansielt rådgivningscenter

Alm. Brand samler rådgivning om bank, forsikring og pension under et tag på Grundvigs Allé ved Center Øst.

Sønderborg: Der kommer et helt nyt finansielt rådgivningscenter i Sønderborg, når Alm. Brand samler rådgivning om bank, forsikring og pension under et tag.

I det nye domicil på Grundtvigs Allé 183 kan kunderne få rådgivning inden for alle aspekter af privatøkonomi.

- De nye, skarpe fysiske rammer lever op til det, vi gerne vil - nemlig at give kunderne rådgivning om hele deres privatøkonomi på et sted, siger regionsdirektør i Alm. Brand, Henrik Kjær i pressemeddelelse.

Centret i Sønderborg er blot det andet i landet Alm. Brand åbner. Det første er netop åbnet i Aarhus. Det bliver daglig arbejdsplads for seks assurandører, en bankrådgiver og en pensionskonsulent.

- Vi tror på, at det fysiske møde fortsat er helt essentielt, når det handler om økonomisk rådgivning. Derfor samler vi nu alle vores kompetencer på én, central adresse i Sønderborg, hvor det er nemt at komme til at parkere. Vi kommer dog også stadig gerne ud til kunderne og rådgiver på tværs af bank, forsikring og pension, påpeger Henrik Kjær.