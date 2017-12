Sønderborg får nyt bowlingcenter i 2019

Sønderborg: I begyndelsen af 2019 åbner et nyt bowlingcenter i Sønderborg.

Her åbner kæden Bowl'n'Fun et center i Center Øst over for Bilka på grunden, der indtil nu har huset SH Bilcenter.

Det sker, selvom kæden faktisk ikke havde planer om at komme til byen.

- Men i forbindelse med at vi skulle finde et lejemål et andet sted i landet, blev vi tilbudt lejemålet i Sønderborg. Byen stod ikke på vores liste, så jeg sagde, at med mindre I kommer med et tilbud, jeg ikke kan sige nej til, er vi ikke interesseret. De kom med et godt tilbud, og fem dage senere blev kontrakten skrevet under, fortæller bestyrelsesformand Steffen Larsen til JydskeVestkysten og tilføjer:

- Det gode i tilbuddet er ikke kun økonomi. Det er også en den helt rigtige placering.