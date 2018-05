Sønderborg får nyt FGU-center

Det bliver Sønderborg, der får hovedsædet for en ny forberedende uddannelse for elever efter Folkeskolen. Men der vil være uddannelsessteder i alle fire sønderjyske kommuner.

- Det manifesterer, at langt den største del af eleverne, men så sandelig også den største økonomi ligger i Sønderborg. Derfor er det naturligt at placere hovedsædet her. Men det er jo ikke på den måde en masse arbejdspladser. Det handler vel om 10-15 administrative arbejdspladser. Det er lidt som VUC - her er der afdelinger i flere byer, men hovedsædet ligger i Haderslev, siger Erik Lauritzen.

Beslutningen om at placere det sønderjyske hovedsæde i Sønderborg blev taget på et møde i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg på et møde i Tønder onsdag.

FGU er en nyskabelse, som regeringen og en bred kreds af partier i Folketinget har indgået aftale om for at skabe bedre veje til uddannelse og job for de unge. De unge, der indtil nu har været på produktionsskolerne. Efter planerne skal der oprettes ca. 30 FGU-enheder over hele landet med omkring 90 uddannelsessteder tilsammen.

Uenighed er væk

Netop Haderslev gik efter at blive hovedsæde for FGU, før mødet mellem de fire borgmestre og kommuner i Tønder. Men det fik Sønderborgs borgmester til i en fart at sætte et punkt på dagsordenen på det seneste byrådsmøde, hvor det blev besluttet, at Sønderborg ønskede det hovedsæde. Sådan blev det. Det var Tønders borgmester Henrik Frandsen (V), der var vært for mødet i Koordinationsudvalget.

Han glæder sig over, at der blev fundet enighed om beslutningen.

- Det er vist ingen hemmelighed, at der på et tidspunkt var optræk til lidt uoverensstemmelse blandt kommunerne. Men heldigvis blev det ved optrækket. Vi har haft en rigtig god og konstruktiv snak, og vi er enige om, at vi skal stå sammen som landsdel også i denne sag. Så jeg er meget tilfreds med, at der nu kommer en entydig udmelding med fuld opbakning hele vejen rundt, udtaler han i en pressemeddelelse.