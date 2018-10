Sønderborg får 38 millioner kroner af staten

Sønderborg. Forleden vedtog et enigt Sønderborg Byråd et budget for 2019 og de følgende år. Her har de 31 politikere forhandlet om hele og halve millioner kroner for at få enderne til at nå sammen i et bredt budgetforlig, og knapt nok er der skrevet under på forliget, før der kommer en ekstra check fra regeringen på 38 millioner kroner. Pengene falder med 19 millioner kroner i 2019 og det samme beløb i 2020.

- Det er jo ikke en holdbar løsning. Vi sidder og vedtager et budget den ene aften, og så vælter der 38 millioner kroner ind den næste dag. Det er jo ikke til at arbejde med, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Han er tilfreds med, at kommunen får de 38 millioner kroner, der er en del af i alt 1,4 milliarder kroner, den borgerlige regering har lovet at kompensere en række kommuner med. For de er særligt ramt, fordi der nu fra 2019 bruges nye beregninger og statistisk materiale - og den nye model rammer især kommuner med mange ældre. Derfor bliver Sønderborg Kommune kompenseret i to år, så er der tid til at vænne sig til de nye og dårligere tider.