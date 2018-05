Sønderborg er i liga med Kolding og Esbjerg

Direktør i Hanssen Ejendomme mener, at det især er dygtige mennesker og evnen til at samarbejde, der gør, at Sønderborg kører fra nabobyerne.

Sønderborg: Sønderborg er som handelsby i liga med Esbjerg og Kolding, og er således langt foran Haderslev, Aabenraa og Tønder, som ellers i størrelse minder mere om Sønderborg. Det siger direktøren i Hanssen Ejendomme, Michael Andersen. Hanssen Ejendomme opfører det nye 8000 kvadratmeter center på ejendommen, som tidligere husede SH Bilcenter. Selskabet ejer og udlejer allerede de ejendomme i Sønderborg Øst, der huser Fitness World, Harald Nyborg, Jysk, Power og Erhvervsparken på Ellegårdsvej. Hanssen Ejendomme har aktiviteter fra Århus til Sønderborg, men direktøren bor i Sønderborg og kender således byen indefra.

Fantastisk samarbejde Æren for, at Sønderborg er løbet fra nabobyerne, når vi snakker handelsliv, skal ifølge Michael Andersen tildeles de mange initiativrige og dynamiske mennesker, der er i byen. Han fremhæver Sønderborg Handel og kommunen. Men det er ikke nok med lokale ildsjæle - de skal også kunne samarbejde. Og det kan de i Sønderborg, siger direktøren. - Derfor er Sønderborg i dag en by, der har næsten det hele, siger Michael Andersen og fremhæver aktiviteterne på havnen med Hotel Alsik som flagskibet, Borgen Shopping, Alsion og det levende Sønderborg Øst.

Udflugtsmål - Nu vil det jo være sådan, at familier tager på udflugt til Sønderborg. De kan tilbringe en hel dag i Bowl'n'Fun (en af de kommende lejere i det nye center), der jo får legeland, virtuelt rum, restauranten The Grill og 15 bowlingbaner. Bagefter kan de så gå på den nye Bone's (kommende lejer i centret) og få en god madoplevelse. Og så kan de tage ud for at købe ind både i Sønderborg Øst, gågaden eller Borgen, for Sønderborg har alle de vigtige kædeforretninger, siger Michael Andersen.