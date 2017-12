Sønderborg er hårdt ramt af giftig gas

Sønderborg: Du kan hverken se, lugte eller smage det, men den radioaktive gas radon er ifølge Sundhedsstyrelsen medvirkende årsag til, at omkring 300 danskere hvert år mister livet af lungekræft.

Cirka 50 procent flere end der hvert år dør i trafikken.

- Man skal tage radon alvorligt. Hvis den bare havde lugtet grimt, men den er lumsk og kommer snigende. Det er især de ældre byggerier, at der kan være mistanke om, at der stiger for meget radon op i, forklarer arkitekt og specialist i indeklima i Sønderborg Kommune, Carl Christian Hansen.

Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden og trænger ind i utætte huse gennem revner og sprækker. Høje koncentrationer af den usynlige gasart kan give indeklimaproblemer. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er radon den næsthyppigste årsag til lungekræft efter rygning. Risikoen for lungekræft ved radonudsættelse er cirka 25 gange større for rygere end for personer, som aldrig har.

- Det er en forhøjet påvirkning over tid, der kan være farlig, men om det er fem eller 50 års påvirkning, vi taler om, er ikke sådan lige til at sige. Jo længere tid en person opholder sig i et hus, der indeholder radon, og jo mere radon der er i luften, desto større er risikoen for at udvikle lungekræft, siger Carl Christian Hansen.