Sønderborg er blevet mere erhvervsvenlig

- Vejenes kvalitet er altafgørende for trafikanterne. Hvis kommunen går på kompromis her, kommer der let mere trængsel og kødannelser, som ikke kun rammer privatkørsel, men også de mange virksomheder, der bruger vejene til transport. Det går også ud over alle pendlerne og deres arbejdspladser. Så et stort cadeau til Sønderborg Kommune her og også med de gode internetforbindelser, siger formand for DI Sønderjylland Erling Duus.

Især er virksomhederne blevet særligt godt tilfredse med kvaliteten af de kommunale veje og kommunens indsats for at sikre bredbånd og mobildækning. I de to kategorier fysiske rammer og infrastruktur og transport ligger Sønderborg henholdsvis 14 og 13 i Danmark.

DI's undersøgelse er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, den laves. Knap 7.700 virksomheder inden for DI's brancher har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 procent af den private beskæftigelse. 2018-undersøgelsen er udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Den giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold. Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldpromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

Ros til jobcentret

Undersøgelsen har i alt ni kategorier blandt andet også arbejdskraft, hvor man nu er på plads 34, ikke mindst fordi kommunens indsats for at for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere er gået frem. Samt ikke mindst når det gælder antallet af virksomheder i kommunen, som jobcentret har haft kontakt med om et konkret forløb, så ligger kommunen på en flot fjerdeplads.

- Det er dejligt at konstatere. For vores undersøgelse viser, at adgangen til nye dygtige medarbejdere er det område, som ubetinget får mest opmærksomhed fra vores virksomheder. Lige godt halvdelen svarer, at det er dét område, kommunen bør prioritere, hvis virksomhederne skal kunne vokse, siger Erling Duus.

I Sønderborg har 96 virksomheder inden for de brancher, som DI repræsenterer blandt andet produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer 5.328 arbejdspladser, hvilket svarer til cirka 24 procent af de privat beskæftigede i kommunen.