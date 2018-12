Sønderborg: Sønderjyderne er frække, når det kommer til sexlegetøj. Faktisk er Sønderborg det sted i landet, hvor flest bruger - eller i hvert fald køber - sexlegetøj. Det er penisringe, der sælger hos herrerne, mens kvinderne især køber stimulerende trykbølger i skikkelse af en avanceret klitoris-stimulator. Kender man et par, der hedder Simone og Mark, så er der størst sandsynlighed for, at de har købt et stykke frækt legetøj i 2018.

Det er Nordens største erotiske webshop, Sinful, der på baggrund af cirka 200.000 ordrer har gjort sex-regnebrættet op. De har simpelthen - hvis ikke været inde i danskernes soveværelser, så da ranglistet byerne efter køb af frækt legetøj. Her er det så, at Sønderborg er nummer et - man kan sige, den alsiske hovedstad også er Danmarks frækkeste by - for her køber borgerne næsten tre gange så meget sexlegetøj som i resten af landet. København og Silkeborg følger skarpt efter alsingerne.

- Vi har i år haft mulighed for at tage endnu flere ordrer med i vores opgørelse, hvilket jo også betyder, at flere og flere danskere har ladet sexlegetøjet finde vej ind i soveværelset i 2018, siger Matilde Mackowski, der er medstifter af Sinful.