Sønderborg dropper besparelse på udenlandske skolebørn

Antallet af børn med dansk som andetsprog, som flytter til kommunen, er styrtdykket. Børne- og uddannelsesudvalget har derfor besluttet, at tildelingen per barn til modtagelsesundervisning forbliver som nu.

Sønderborg: Det stærkt reducerede elevtal til modtageklasserne medfører nu, at en estimeret effektivisering på 600.000 kroner ikke kan hentes her i 2019.

- Det faktum, at antallet af børn til modtagelsesundervisning falder, betyder sammen med den uændrede tildeling, at vi ikke får den besparelse, vi havde regnet med, siger Claus Klaris (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Byrådet besluttede sidste år, at eleverne fra modtageklasserne skulle indskrives i almenklasser på distriktsskolen. Effektiviseringen skulle komme fra, at hver elev skulle have en ekstratildeling på det halve af, hvad en elev i modtagelsesklasser får.

Effektiviseringen var baseret på 102 elever, men det har vist ikke at kunne holde stik. Antallet af børn med dansk som andetsprog, som flytter til Sønderborg Kommune, er næsten halveret i andet halvår af 2018 i forhold til første halvår.

Elevtallet i modtageklasserne var per 21. januar 59. 38 børn er nyindskrevet i første halvår af 2018 og kun 20 i andet halvår. Forventningen er, at antallet vil blive ved med at falde.