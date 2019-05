- Kontrakten sikrer EfB en god spiller, og det giver samtidig Andreas den nødvendige ro til at tage næste skridt i vores gode elitemiljø. Vi tror meget på, at Andreas kan bygge yderligere på sit spil i de kommende år, hvilket vil gøre ham endnu mere interessant, fortæller Niels Erik Søndergaard.

- Andreas er en rigtig dygtig central midtbanespiller med en god teknik, et godt overblik og en veludviklet spilforståelse. Siden han kom til EfB for snart to år siden, er der sket meget med udviklingen i positiv retning, og derfor er det helt naturligt, at vi nu har lavet en aftale, siger han.

Den unge sønderjyde kom til Esbjerg og EfB i sommeren 2017 som 14-årig fra SUB Sønderborg, og fungerer nu som et vigtigt holdepunkt på U17-holdets midtbane, hvorfra han fordeler boldene og er med til at skabe muligheder for holdkammeraterne.

Drømmer om Superligaen

Hos hovedpersonen er der glæde at spore over at have underskrevet karrierens første aftale.

- Det er en drøm, der er gået i opfyldelse for mig. At skrive under på den første ungdomskontrakt er stort, og nu ser jeg frem til at udvikle mig yderligere i EfB, hvor jeg har det fantastisk godt med både holdkammerater og trænere. Jeg føler, jeg udvikler mig meget hver dag ved at spille med de bedste og mod de bedste fodboldspillere i landet. siger Andreas Lausen.

- Som alle andre spillere håber jeg selvfølgelig på at nå Superliga-holdet og komme til at spille kampe på Blue Water Arena, hvilket jeg vil kæmpe meget hårdt for at opnå, siger han.

Ved siden af fodbolden går Andreas Lausen på Rybners Gymnasium, hvor han er i gang med første år på HHX-uddannelsen.